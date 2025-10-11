El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá este estado mayormente despejado, alcanzando temperaturas similares hasta el mediodía.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con valores que podrían llegar hasta los 27 grados. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 68%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 9 y 20 km/h. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura que contrarrestará el calor de la tarde. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 10:00 horas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto convierte al día en una excelente oportunidad para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. El ocaso se producirá a las 19:43, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.