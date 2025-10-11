El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que la luz del sol ilumine la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas de la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las temperaturas cálidas, puede generar una sensación de confort, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en los parques y plazas de Baeza.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h hacia el final del día, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, estas condiciones no deberían causar inconvenientes significativos.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo seco y soleado permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y predecible.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 19:42, marcando el final de una jornada que promete ser placentera. Las temperaturas comenzarán a descender después de la puesta del sol, pero se mantendrán en niveles agradables, alrededor de 19 grados por la noche.

En resumen, Baeza disfrutará de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la belleza de la ciudad y participar en actividades al aire libre, haciendo de este un día perfecto para explorar y disfrutar de lo que Baeza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.