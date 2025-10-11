El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento será más notable en las primeras horas del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 18 km/h. A medida que avance la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que el ambiente se sienta más tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

La puesta de sol se producirá a las 19:45, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Se recomienda aprovechar el día para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural, recordando siempre la importancia de la protección solar y la hidratación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.