El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados , y a medida que avanza la mañana, se espera que descienda ligeramente hasta alcanzar los 15 grados a las 03:00 horas. Sin embargo, a partir de las 09:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 18 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 28 grados a las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 66% y el 30% a lo largo del día, lo que sugiere un ambiente seco y cómodo durante las horas más cálidas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque moderado, será un aliado para mantener el ambiente agradable, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Los habitantes de Andújar pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 08:21 horas y el ocaso a las 19:44 horas, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Andújar será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.