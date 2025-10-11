El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque alta en las primeras horas del día (94% a las 00:00 y 97% a la 01:00), irá disminuyendo gradualmente, situándose en torno al 54% a las 11:00 y bajando hasta el 41% en la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 16 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, especialmente si se está en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será buena, aunque se registrarán momentos de bruma en las primeras horas, especialmente entre las 03:00 y las 05:00, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad en la carretera.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Se aconseja a los residentes y visitantes que aprovechen este día soleado, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.