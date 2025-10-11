El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Alcalá la Real disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 12 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender de nuevo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 19 grados hacia el mediodía, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 23 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (alrededor del 80%), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles más cómodos de entre el 41% y el 54% en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en algunos momentos, pero en general, se mantendrán en un rango moderado, lo que no debería causar inconvenientes para las actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

La puesta de sol se producirá a las 19:44 horas, marcando el final de un día que, en general, se caracterizará por su estabilidad climática y agradables temperaturas. Los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando el buen tiempo que se presenta. En resumen, se anticipa un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.