El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de octubre

El día de hoy, 11 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a la 1 de la tarde y bajando a 19 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 55% a media tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura aumentará conforme se acerque la noche. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad relativamente baja hará que el tiempo sea bastante cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Por la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que la temperatura se sienta un poco más cálida.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Alcalá de Guadaíra.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:52. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-10T20:52:13.