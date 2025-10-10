El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 10 de octubre de 2025, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 16 y 28 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del este, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda precaución a quienes realicen actividades en espacios abiertos, ya que el viento podría ser más intenso en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un día seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear, hacer deporte o disfrutar de un día en familia. La probabilidad de tormentas también es inexistente, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y apacible.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los colores del ocaso se aprecien en todo su esplendor. La puesta de sol está programada para las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder los amantes de la naturaleza.

En resumen, este 10 de octubre se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es una oportunidad perfecta para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.