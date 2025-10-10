El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 30°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 72% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 33% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de entre 6 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Utrera pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24°C hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19°C, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o una cena en una terraza.

El orto se producirá a las 08:26, brindando a los habitantes de Utrera la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:53, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.