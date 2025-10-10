El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se espera un tiempo variado en Úbeda, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados . En la mañana, se comenzará con temperaturas agradables de alrededor de 19 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la tarde. La máxima se alcanzará en torno a las 15:00 horas, con 22 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% por la mañana y aumentando hasta un 71% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas moderadas y alta humedad podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra mayormente seco, con una probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, hacia la tarde, existe un 70% de probabilidad de que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las cantidades esperadas son mínimas, con un acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las horas de mayor actividad.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se espera que las rachas máximas alcancen hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más cálidas del día.

En resumen, el día en Úbeda se presenta como un día mayormente soleado y cálido, con un aumento de nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.