El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 17°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana. A partir del mediodía, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29°C en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 76% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 31% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones, especialmente en las horas más calurosas, y se mantengan hidratados.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Además, la probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que contribuye a un ambiente tranquilo y seguro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54. La noche se presentará fresca, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.