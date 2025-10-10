El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 20 grados a las 10:00 horas y continúe aumentando, llegando a un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (76%), irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando niveles más cómodos de 29% a media tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 32 km/h a las 19:00 horas, lo que proporcionará un alivio ante el calor del día. No se anticipan precipitaciones, ya que los índices de probabilidad de lluvia se mantienen en cero durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, también se prevé que sea nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado hará de este un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados a las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:54 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de San Juan de Aznalfarache no querrán perderse. En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que caracteriza a esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.