El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se experimentarán intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 69%, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se espera que el termómetro marque hasta 28 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser mayor debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y se prevén condiciones de nubosidad que podrían dar paso a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumenta notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 70%. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. La precipitación acumulada se estima en 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de inestabilidad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos de dirección este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Sin embargo, durante la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h, especialmente en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente cubierto, y la humedad relativa comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 76% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:49, marcando el inicio de una noche que, aunque fresca, no se prevé que sea excesivamente fría.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un tiempo cambiante, con intervalos de sol y nubes, y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es recomendable estar preparado para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas antes de que lleguen las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.