El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:20. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 13 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 81% y descenderá hasta un 94% a medida que avanza la mañana.

A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque se mantendrá en un estado de poco nuboso hasta las 9 de la mañana. Las temperaturas seguirán cayendo, alcanzando los 11 grados a las 8 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que podría generar una sensación de frescor.

Durante la mañana, se prevé que el cielo continúe con un ligero aumento en la nubosidad, pero sin probabilidades de precipitación. Las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 16 grados a las 10 de la mañana y los 18 grados a las 11. La humedad comenzará a disminuir, lo que permitirá que el ambiente se sienta más cómodo.

A medida que avanzamos hacia la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, donde se espera un cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 24 grados . Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 85% entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere la posibilidad de lluvias ligeras.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 33 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 11 de la noche. La humedad relativa aumentará, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco. En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo variable, con temperaturas agradables en la mañana y un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvia hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.