El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados , con una ligera disminución a 15 grados en las horas más tempranas. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 15 grados hasta las 9 de la mañana. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que la luz solar comience a calentar el ambiente. Sin embargo, la humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 23 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas y algunas nubes bajas. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas y un leve aumento a un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las lluvias, si se producen, serán escasas.

El viento soplará del este a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 64% al final de la jornada, y el cielo se cubrirá gradualmente, con la posibilidad de que se presenten nubes más densas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin contratiempos meteorológicos significativos.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.