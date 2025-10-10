El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas, alcanzando un 70% al amanecer, pero se irá reduciendo a lo largo del día, llegando a un 66% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 30 grados alrededor de las 4 de la tarde. La combinación de sol y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 19 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de nubosidad, aunque no se anticipan cambios significativos en el tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:51. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.