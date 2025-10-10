El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

Hoy, 10 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C y 18°C en las primeras horas del día, con una ligera disminución a 17°C hacia las 3 de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 30°C. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que comenzará en un 74% en la madrugada y descenderá gradualmente hasta un 31% por la tarde, lo que proporcionará un ambiente más seco y cálido.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que rondarán los 3 a 7 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h hacia las 6 de la tarde, provenientes del noreste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las horas. Esto significa que no se anticipan tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten nubes altas, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar, especialmente durante las horas más calurosas del día. La puesta de sol se espera para las 19:53, marcando el final de un día cálido y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.