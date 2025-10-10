El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se espera en Osuna un tiempo variable que comenzará con intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, las nubes irán dando paso a un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados, especialmente entre las 2 y las 10 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados , proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 25 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 45% en las horas centrales del día, aumentando ligeramente hacia la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 y hasta las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 70%. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que podría traer intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos que estén atentos a las condiciones meteorológicas y que lleven paraguas si planean salir más tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén peligrosas, podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento también contribuirá a la sensación de frescura en las horas más cálidas del día.

En resumen, Osuna experimentará un día mayormente soleado con un aumento de nubosidad y posibilidad de lluvias por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un cambio en el tiempo hacia la tarde y que disfruten de las horas soleadas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.