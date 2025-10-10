El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los termómetros marcarán alrededor de 19 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que el mercurio llegue a los 28 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 38% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día. Los vientos soplarán predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h, lo que aportará algo de frescura a la atmósfera, aunque no se prevén rachas significativas que puedan alterar la calma del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:51 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones son propicias para paseos, deportes y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.