El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Montilla se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable inicio de jornada. Durante las primeras horas, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados , con una ligera disminución a 17 grados hacia las 3 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 77% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 21 grados hacia el mediodía. El cielo permanecerá despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, la humedad comenzará a descender gradualmente, lo que permitirá que la sensación térmica sea más confortable.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados a las 5 de la tarde. A pesar del calor, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del norte y noreste a velocidades de entre 5 y 8 km/h, proporcionará un alivio. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 35% hacia las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:48. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 10 de la noche. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre.

Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.