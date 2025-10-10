El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 96% a las 2 de la mañana, pero irá disminuyendo gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 55% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones mejorarán con el paso de las horas, ofreciendo un ambiente más seco y cálido por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 3 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A las 11 de la mañana, se prevé que la velocidad del viento alcance los 20 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 5 de la tarde, lo que podría ser notable para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para paseos y eventos al exterior.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados a las 4 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 19:57, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 24 grados a las 6 de la tarde y a 22 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.