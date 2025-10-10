El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 17°C. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 15°C en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 63% por la mañana y aumentando hasta un 70% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, pasando de un estado poco nuboso a nuboso y muy nuboso hacia la noche. Este cambio en las condiciones atmosféricas se verá acompañado de un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 65% de probabilidad de lluvia. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará del este a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 27 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde, cuando la temperatura descienda a 20°C.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la llegada de nubes y posibles lluvias en la tarde. Los ciudadanos de Martos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la transición de un día mayormente soleado a uno con nubes y posibilidad de lluvia puede ser rápida.

En resumen, el día comenzará con un tiempo agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde y la noche. La combinación de nubes, viento y la posibilidad de lluvia ligera podría hacer que la jornada termine de manera más fresca y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.