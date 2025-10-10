El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Marchena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, con un descenso gradual hacia la noche, donde se prevé que baje a unos 21°C.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 64% y alcanzando picos de hasta el 84% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 35% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 9 y 24 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, alcanzando su máxima velocidad en torno a las 10:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula en la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde, donde se estima una probabilidad del 30% de intervalos nubosos. Sin embargo, no se anticipan tormentas ni lluvias intensas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, especialmente en las horas posteriores a las 18:00, cuando la temperatura comenzará a descender. La puesta de sol se producirá a las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un viento moderado, los marcheneros podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un café en una terraza o simplemente relajándose en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.