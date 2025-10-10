El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h. Esta combinación de sol y viento hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en torno al 29% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, la humedad será más alta, alcanzando hasta el 92%, lo que podría hacer que el inicio del día se sienta un poco más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:54, ideal para paseos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para actividades familiares, paseos por el parque o simplemente relajarse en el jardín.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.