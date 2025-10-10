El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 66% al amanecer, pero se espera que disminuya gradualmente a lo largo del día, llegando a un 36% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura máxima alcance los 29 grados .

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Esta brisa será un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas, cuando se espera que el termómetro marque su pico. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que hará que la temperatura se sienta más llevadera.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ningún momento del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas, aunque estas no traerán consigo lluvias.

La probabilidad de tormentas también es baja, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde, pero no se anticipan condiciones severas. Por lo tanto, los habitantes de Mairena del Alcor pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Mairena del Alcor para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre, aprovechando el sol y la brisa suave que acompañará la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.