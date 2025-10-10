El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados a las 00:00 y 01:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente a 17 grados entre las 02:00 y 04:00 horas, pero comenzará a recuperarse rápidamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada. Sin embargo, se prevé que la brisa del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h, aporte un alivio a las altas temperaturas, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con un cambio hacia condiciones más nubladas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados entre las 16:00 y 18:00 horas, y se espera que desciendan a 21 grados hacia las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima una probabilidad del 80% de lluvia entre las 14:00 y 20:00 horas, aunque las cantidades esperadas son escasas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente al caer la tarde, cuando la temperatura comience a descender.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas caerán a 20 grados hacia las 21:00 horas, finalizando el día con un ambiente fresco y cómodo. La puesta de sol se producirá a las 19:48 horas, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que podría traer consigo algunas lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.