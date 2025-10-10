El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente hacia el final del día. La temperatura oscilará entre los 20°C por la mañana y alcanzará un máximo de 30°C en las horas más cálidas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más bajos, alrededor del 30% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que contribuye a un ambiente estable y propicio para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lora del Río.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:51, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos, aprovechando al máximo las condiciones meteorológicas agradables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.