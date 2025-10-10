El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 20 grados a la 01:00 y 19 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados hasta las 03:00, y luego descenderá a 18 grados entre las 04:00 y las 05:00.
A partir de las 06:00, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, aunque se espera que la mayor parte del día permanezca con poca nubosidad y despejado. La temperatura alcanzará su punto máximo a las 16:00, donde se prevé que llegue a 25 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 61% a la medianoche y descendiendo a 40% a las 15:00, lo que contribuirá a una sensación de confort.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 10 y 30 km/h durante la mañana y la tarde. A las 09:00, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, hacia la tarde, el viento disminuirá a velocidades más suaves, rondando los 12 km/h a las 21:00.
La probabilidad de precipitación es baja durante todo el día, con un 0% de probabilidad hasta las 08:00 y un ligero aumento a un 10% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, y las precipitaciones acumuladas serán mínimas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm a las 17:00 y 0.7 mm a las 18:00.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 22 grados a las 19:00 y a 20 grados a las 21:00. La noche cerrará con temperaturas alrededor de 19 grados a las 23:00, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y una baja probabilidad de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba