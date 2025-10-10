El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. Este incremento de temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que se situará en torno al 51% hacia la tarde. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura que será bienvenida, especialmente durante las horas de mayor calor. En la mañana, la velocidad del viento será más suave, rondando los 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

A partir de la tarde, el cielo podría experimentar un ligero cambio, con la posibilidad de que se presenten algunas nubes poco nubosas, pero sin que esto afecte la claridad del día. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 19:58 horas. La temperatura comenzará a descender después de la puesta del sol, situándose en torno a los 19 grados a última hora de la noche.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracteriza por un tiempo cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un viento moderado, será un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas pico de calor, y mantenerse hidratado para disfrutar al máximo de este espléndido día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.