El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 17 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 78% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 19 km/h por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y contribuir a la sensación de bienestar en el exterior. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no se verán afectados por el tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar protección solar, ya que la radiación UV podría ser alta, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados . Este calor será más pronunciado en áreas expuestas al sol, por lo que se aconseja hidratarse adecuadamente y buscar sombra cuando sea necesario. Al caer la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se espera para las 19:54.

En resumen, el día en Lebrija se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y un viento moderado hará que la jornada sea placentera para todos los que decidan salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.