El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20°C, descendiendo ligeramente a 19°C a la 01:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 56% durante las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 18°C a las 03:00 y 17°C a las 04:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente. La humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 66% a las 04:00. Sin embargo, no se esperan precipitaciones en estas horas, ya que la probabilidad de lluvia es nula.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 24°C a las 14:00 y 25°C a las 15:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a partir de las 14:00, con una probabilidad de precipitación del 65% en este periodo. A pesar de esto, las lluvias serán escasas, con un total estimado de 0.1 mm. La humedad relativa disminuirá, situándose en un 42% a las 14:00, lo que generará una sensación de calor más intensa.

A medida que se acerca la tarde, el viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas. A las 18:00, se espera que la temperatura descienda a 22°C, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65% hasta las 20:00, aunque las precipitaciones seguirán siendo escasas.

Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C a las 20:00 y 19°C a las 22:00. La humedad aumentará gradualmente, llegando a un 63% a las 23:00. En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes y escasas posibilidades de lluvia en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un agradable día otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.