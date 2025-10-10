El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Jaén, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 20°C, descendiendo ligeramente a 19°C a la 01:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 56% durante las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.
A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 18°C a las 03:00 y 17°C a las 04:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente. La humedad comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un 66% a las 04:00. Sin embargo, no se esperan precipitaciones en estas horas, ya que la probabilidad de lluvia es nula.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 24°C a las 14:00 y 25°C a las 15:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a partir de las 14:00, con una probabilidad de precipitación del 65% en este periodo. A pesar de esto, las lluvias serán escasas, con un total estimado de 0.1 mm. La humedad relativa disminuirá, situándose en un 42% a las 14:00, lo que generará una sensación de calor más intensa.
A medida que se acerca la tarde, el viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas. A las 18:00, se espera que la temperatura descienda a 22°C, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 65% hasta las 20:00, aunque las precipitaciones seguirán siendo escasas.
Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20°C a las 20:00 y 19°C a las 22:00. La humedad aumentará gradualmente, llegando a un 63% a las 23:00. En resumen, el día de hoy en Jaén se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes y escasas posibilidades de lluvia en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un agradable día otoñal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba