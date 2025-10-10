El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 18 grados durante las primeras horas del día.
A partir de las 4 de la madrugada, la temperatura se estabilizará en 17 grados, y se mantendrá en este rango hasta las 6 de la mañana. A medida que el sol comience a elevarse, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 22 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 29 grados en la tarde, alrededor de las 3 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (72%), irá disminuyendo a medida que el día avanza, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando rachas de hasta 29 km/h hacia las 7 de la tarde, con dirección predominante del este. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en las horas de la tarde, a pesar de las altas temperaturas.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Las probabilidades de tormenta también son nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y sin interrupciones climáticas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche y cerrando el día con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:53. En resumen, un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y agradable en Dos Hermanas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.
- La lluvia tiene fecha marcada para su visita a Córdoba: este es el día pasado por agua que pone en vilo a los cofrades
- Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
- El Ayuntamiento de Palma del Río dice que lo desprendido de la muralla es de la época de la guerra civil
- Macrooperación contra el narcotráfico en Bujalance con nueve detenidos en los cuatro registros practicados
- La reapertura del edificio de los antiguos juzgados de Córdoba anima comercios y bares: 'Ya se ven caras nuevas
- Vía Crucis Magno de Córdoba: listado de hermandades participantes y orden en la carrera oficial
- Estos son los cortes de tráfico previstos en el Magno Vía Crucis de Córdoba
- Urbanismo estudia la dotación de servicios en otras seis parcelaciones de Córdoba