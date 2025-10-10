El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, los intervalos nubosos han comenzado a hacer acto de presencia, con una temperatura inicial de 20 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la mañana y 18 grados a las 2. Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado en las primeras horas del día, lo que permitirá que la luz solar caldee el ambiente.
A partir de las 3 de la mañana, el cielo seguirá despejado, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 17 grados hasta las 5 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno en la atmósfera. A medida que el día avanza, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 27 grados a las 3 de la tarde, con un cielo que se mantendrá mayormente poco nuboso.
El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 2 de la tarde, se prevé que el viento alcance una velocidad de 12 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. La racha máxima de viento se registrará a las 8 de la tarde, con una velocidad de 15 km/h.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es nula hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, existe una probabilidad del 25% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se anticipan tormentas. Esto podría ser un alivio para los cultivos y jardines de la zona, que han estado sufriendo por la falta de agua en las últimas semanas.
La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando un máximo de 29 grados a las 5 de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 7:50 PM. La noche cerrará con temperaturas alrededor de 21 grados, lo que promete un ambiente agradable para actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.
