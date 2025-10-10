El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, cuando se situará en torno al 29%. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, es importante estar atentos a las rachas más fuertes, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto se traduce en un tiempo seco y estable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o encuentros familiares en parques. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el cierre de un día que, sin duda, será recordado por su espléndido clima. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen contemplar el firmamento.

En resumen, hoy en Coria del Río se espera un día de sol radiante, temperaturas agradables y un viento moderado, condiciones perfectas para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.