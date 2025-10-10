El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 32% en la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad será más baja en las horas pico, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor radiación.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 8 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la noche, aunque se mantendrá mayormente despejado.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 28 grados y un cielo despejado, los cordobeses podrán aprovechar al máximo el día. Se recomienda tomar precauciones ante el calor y el viento, pero en general, se anticipa un día agradable y propicio para disfrutar de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.