El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.
A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (75%), irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 30% en las horas centrales. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco y cómodo.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 16 km/h, que irán disminuyendo a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 16 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que las temperaturas no se sientan excesivamente calurosas.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:54. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hará de este día una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, sin preocupaciones por la lluvia o el mal tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.
