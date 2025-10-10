El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 51% hacia la tarde. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el sol brillará sin interrupciones y la brisa será suave.

El viento soplará predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, proporcionando un alivio refrescante en medio del calor. Las rachas de viento podrían llegar hasta los 28 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se pronostica un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de un día en la playa o realizar excursiones en la naturaleza.

La puesta de sol se producirá a las 19:58, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima perfecto. Con el cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de una velada tranquila y placentera.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados mientras aprovechan este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.