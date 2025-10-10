El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se esperan intervalos nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá disminuyendo, dejando paso a un cielo despejado que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada, especialmente en las horas más calurosas. Los vientos serán predominantes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque esta probabilidad es muy baja, con un 5%. Por lo tanto, es poco probable que los habitantes de Carmona se vean afectados por condiciones climáticas adversas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando los 23 grados al final del día, lo que sugiere que las noches en Carmona seguirán siendo agradables.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se presenta como ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados. Los residentes pueden aprovechar el buen tiempo para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios exteriores. Con un viento moderado y sin riesgo de lluvia, es un día perfecto para disfrutar de la belleza de esta histórica localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.