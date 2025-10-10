El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 30 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 19 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 16 grados hacia las primeras horas de la tarde.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 30 grados alrededor de las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% en la madrugada y bajará hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable debido a la baja humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Durante las horas de mayor calor, el viento alcanzará su máxima velocidad de 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se espera que la dirección del viento cambie a lo largo del día, con ráfagas provenientes del este y del sur hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se prevén tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:54 horas. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen de este día una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Camas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.