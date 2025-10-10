El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en 17 grados, proporcionando un ambiente agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 26 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se producirá entre las 15:00 y las 16:00 horas, momento en el cual se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur a una velocidad de 4 km/h en las primeras horas, aumentando a 9 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y sureste, lo que podría influir en la percepción térmica.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 75% de probabilidad de precipitación entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría traer consigo algunas nubes más densas, pero no se anticipan tormentas severas.

La noche caerá con temperaturas que rondarán los 19 grados, manteniendo un ambiente templado. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un cielo estrellado, aunque con algunas nubes que podrían aparecer hacia el final del día. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta favorable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con la advertencia de estar atentos a posibles cambios en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.