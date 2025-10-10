El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

Hoy, 10 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando los 28 grados en la tarde. Este incremento de temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, existe una probabilidad del 30% de que se produzcan algunas nubes más densas, lo que podría dar lugar a un cielo nuboso en ciertos momentos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico y activo en la localidad.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% hasta la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es del 5% en las horas cercanas al atardecer.

El ocaso se producirá a las 19:53, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.