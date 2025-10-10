El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 16 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

La humedad relativa en Bormujos se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 34% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más fresco en las primeras horas del día, mientras que en la tarde, la disminución de la humedad permitirá que el calor sea más tolerable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los residentes de Bormujos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El orto se producirá a las 08:27 y el ocaso será a las 19:54, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Bormujos hoy será ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.