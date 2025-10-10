El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 26 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a un 39% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es importante tener en cuenta esta variable, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre o en zonas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un ligero aumento al 10% en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Bailén disfruten de un día mayormente soleado. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta al 50%, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa y no afecte de manera significativa las actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda aprovechar las horas de sol, especialmente en la tarde, antes de que las nubes comiencen a aumentar y la posibilidad de lluvia se haga más presente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.