El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Baeza se despertará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, aunque sin precipitaciones significativas. La temperatura matutina comenzará en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la primera hora del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá disminuyendo hasta alcanzar un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando un 64%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto, combinado con la temperatura, proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 34 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 23 grados .

A partir de la tarde, se prevén nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de lluvia. La probabilidad de precipitación es baja, con un 1% de posibilidad de lluvias escasas en la tarde y un 4% en la noche. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, no se anticipan lluvias significativas que puedan afectar las actividades diarias.

La tarde se presentará como un momento ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, ya que las temperaturas serán agradables y el viento proporcionará un alivio del calor. Sin embargo, hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia la noche.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente despejado con intervalos nubosos, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.