El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados, lo que proporcionará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 35% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la sensación térmica será cálida, la baja humedad en la tarde hará que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 2 y 8 km/h durante la mañana, aumentando a medida que el día avanza. Para la tarde, se anticipa que el viento alcance velocidades de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. La dirección del viento cambiará a este, lo que podría influir en la percepción térmica, especialmente en las horas de mayor calor.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%, lo que significa que no se esperan lluvias, aunque hacia la noche, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa. Sin embargo, la probabilidad de tormenta es nula, lo que sugiere que la tarde y la noche se desarrollarán sin contratiempos meteorológicos significativos.

La puesta de sol está programada para las 19:47, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Baena se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo mayormente despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.