El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Arahal se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 67% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el sol se eleve en el cielo, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 29 grados en la tarde, alrededor de las 5 de la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que caerá hasta un 34% en las horas más cálidas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 20% en la franja horaria de 2 a 8 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y seco.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:52. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final de la jornada. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.
En resumen, Arahal disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.
