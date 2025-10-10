El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 18 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, llegando a los 27 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 33% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las condiciones sean bastante agradables para los habitantes y visitantes de la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

Respecto a la probabilidad de precipitación, se estima que será nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se mantiene en un 0% hasta las 20:00 horas. Esto sugiere que no se anticipan lluvias significativas, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad del 40% de tormentas entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque esto no implica que sean inevitables. Los ciudadanos deben estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. La ausencia de precipitaciones significativas y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el parque, realizando deporte o simplemente disfrutando de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.