El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 28 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 46% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Los vientos serán moderados, con rachas que oscilarán entre los 4 y 29 km/h, predominando de dirección sureste y sur, lo que aportará un ligero alivio a las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Aljaraque podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:58. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 19 grados, lo que hará que la velada sea agradable y templada.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar deporte, pasear o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.