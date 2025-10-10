El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con una ligera disminución a 14 grados hacia las 2 de la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados a las 4 de la mañana y manteniéndose en torno a los 11 grados hasta las 7 de la mañana. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 22 grados a las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 41% hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 80% de probabilidad de lluvia, lo que podría traducirse en una precipitación de hasta 0.1 mm.

El viento soplará del este a velocidades que oscilarán entre los 6 y los 22 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar rachas de hasta 37 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% de posibilidad entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas soleadas antes de la llegada de las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.