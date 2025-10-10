El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de octubre

El día de hoy, 10 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero descenso a 18 grados a las 03:00 y 17 grados a las 04:00.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (69% a las 00:00), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 39% a las 15:00. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada hará que el tiempo sea bastante agradable para actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento se intensificará, alcanzando hasta 18 km/h desde el sur a las 20:00. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, se espera una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 15%.

La puesta de sol se producirá a las 19:53, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en familia o con amigos. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-09T20:47:12.